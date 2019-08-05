Австрійці інвестують 80 млн євро у завод з виробництва лиж у Вінниці

Австрійська корпорація Head має намір інвестувати 80 млн євро у будівництво заводу з виробництва спорядження для зимових видів спорту.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці EVON Development, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що переможцем земельного аукціону (25 га) стало ТОВ "Head Vinnytsia", яке тепер має можливість проєктувати майбутній завод на території вінницького індустріального парку.

"Згідно з Меморандумом, який ми підписали з інвестором рік тому, в загальному передбачається створення близько 1000 нових робочих місць. Нове підприємство може стати одним з найбільших бюджетоутворюючих підприємств як на території Вінниці, так і Вінницького регіону в цілому. Це потужний імпульс для розвитку економіки міста, що позитивно вплине і на бюджет громади", — сказав мер Вінниці Сергій Моргунов.

На новому заводі планується налагодити виробництво спорядження для зимових видів спорту (лижі, лижні черевики, лижні кріплення та інше), з використанням передових технологій і стандартів в галузі охорони навколишнього природного середовища.

Нагадаємо:

Довідка: Head International Holding GmbH — австрійська корпорація, що виробляє спортивне спорядження для зимових видів спорту, тенісу та підводного плавання з аквалангом. Виробництво компанії розташовано в Австрії, Чехії, Болгарії, Китаї. Компанія присутня у 85 країнах світу.