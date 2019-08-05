За вихідні: Гривня у топі, популярні українські франшизи та претендент на крісло глави МВФ

Гривня стала лідером за темпами зміцнення до долара, — ЗМІ

З початку поточного року гривня зміцнилася до американського долара на 9,1%, що є найкращим результатом серед світових валют.

Про це свідчать дані Reuters, інформує БІЗНЕС.

До списку топ-валют, що зміцнюються, увійшли також російський рубль, який виріс до долара на 8,3%, єгипетський фунт — на 8% і тайський бат (4,9%).

Найбільше девальвувало до долара аргентинське песо. Ця валюта втратила 15% з початку року. Друге місце з кінця посідає шведська крона — вона подешевшала з початку року на 8,3%. Також в трійці антирейтингу південнокорейський вон (6,9%).

Зауважмо, що українські екперти пояснювали зміцнення гривні в останні дні стійким попитом нерезидентів на облігації внутрішньої державної позики, номіновані в гривні.

Нагадаємо, Нацбанк України встановив на 5 серпня офіційний курс долара на позначці 25,35 грн / долар, що на 19 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Великому бізнесу відшкодували 70 млрд грн ПДВ

З січня по липень поточного року великі платники податків отримали відшкодування ПДВ в розмірі 70 млрд грн. Це на 32% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли відшкодування склали 53 млрд грн.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, передає БІЗНЕС.

Частка великого бізнесу у відшкодуванні ПДВ становить понад 74% від загальної суми відшкодування.

Географія відшкодування податку виглядає таким чином: Київ — 25 млрд грн, Запоріжжя — 16 млрд грн, Дніпро — 14 млрд грн, Харків — 5 млрд грн, Одеса — 5 млрд грн, Львів — 4 млрд грн.

Нагадаємо, за чотири місяці 2019 року ДФС відшкодувала платникам 57,2 млрд грн податку на додану вартість.

Більше 30 українських компаній продали свої франшизи за кордон

Приблизно 30−40 українським компаніям вже вдалося продати свої бізнес-моделі за кордон. Про це свідчать дані Української асоціації франчайзингу.

Про це йдеться у статті для журнал НВ співзасновниці компанії Franchise Group Мирослави Козачук, яка допомагає підприємцям у розробці франшизи та її "експорті", інформує БІЗНЕС.

За її словами, найчастіше українські бізнес-моделі купують інвестори з країн СНД і Східної Європи. Серед причин, які підштовхують українських підприємців продавати франшизи за кордон — вищий у порівнянні з Україною дохід і додатковий поштовх до продажу франшиз на внутрішньому ринку.

Так, власники франшизи зазвичай отримують близько 5% від обороту партнерської компанії, а оскільки виручка за кордоном вище, відповідно, вище і обов’язковий платіж.

З іншого боку, вихід на зовнішні ринки допомагає активніше продавати бренд в Україні. "Інвестори дивляться: якщо франшиза популярна за кордоном, значить, вона універсальна, адаптована, транспарентна. І, відповідно, інтерес зростає і тут", — пояснює засновник мережі ресторанів Хинкальня Вадим Костенко.

За оцінками експертів, головним генератором франшиз для зовнішніх ринків найближчим часом залишиться вітчизняний ресторанний бізнес.

Країни ЄС визначилися з кандидатом на посаду глави МВФ

Головний виконавчий директор Всесвітнього банку (ВБ) Крісталіна Георгієва номінована країнами ЄС єдиним кандидатом на пост директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це повідомляє міністерство економіки і фінансів Франції, передає БІЗНЕС з посиланням на DW.

Як зазначив глава міністерства Брюно Ле Мер, у Георгієвої є всі необхідні навички для успішного керівництва фінансовою організацією.

Кандидатуру представниці Болгарії отримала підтримку кваліфікованої більшості. Її суперник, колишній міністр фінансів Нідерландів Йерун Дейсселблум вже привітав Георгієву з перемогою.

Нагадаємо, на початку липня учасники позачергового саміту ЄС запропонували висунути 63-річну главу МВФ Крістін Лагард на пост голови Європейського Центробанку. Після цього вона оголосила, що припиняє роботу на посаді глави МВФ на період номінації.

До моменту номінування глава МВФ не може бути старше 65 років. Георгієвій в середині серпня виповниться 66 років, її висування стало винятком.