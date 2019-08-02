Ембарго на міндобрива з Росії — це перемога в битві, але не війні, — аналіз

Пройшов лише місяць, як почало діяти ембарго на товари з Росії в Україну, а на ринку мінеральних добрив вже відчувається опір, що створюється величезним лобістським ресурсом виробників добрив з РФ.

Про це пише "Дзеркало Тижня" в матеріалі "Ембарго — не панацея", аналізуючи санкції Кабінету міністрів України, введені 15 травня 2019 року, та їх вплив на ситуацію в українській хімічній промисловості.

"Доходить до того, що аграріїв вмовляють не поспішати з придбанням української хімічної продукції, а радять дочекатися появи на ринку російської", — пише видання.

Автор матеріалу припускає, що скасування санкцій найближчим часом малоймовірне, оскільки новий уряд не піде на відмову від бюджетоутворюючої галузі з експортними можливостями, десятками тисяч робочих місць по всій території країни аж до прифронтових територій і офіційними зарплатами.

Зазначається, що у результаті обмежувальних заходів Кабміну в 2018-2019 роках першим звільнився від окупації український ринок азотних добрив. "Спрацювало загороджувальне мито (діяло з квітня 2018 р.), за яким послідувало рішення РНБО про блокування поставок азотних добрив з РФ. У 2017 році, коли не було дієвих обмежень, російські виробники завезли в Україну 1,6 млн тон азотних добрив, а за 2018 рік — тільки 436 тис. тон. І ніякого дефіциту на ринку, всупереч страшилкам лобістів російських корпорацій. Приблизно 4,1 млн тон було спожито в 2017 і 2018 рр. Зате імпорт "просів" на 0,9 млн. тон (з 2,4 до 1,56 млн тон), які і були компенсовані українськими заводами", — йдеться в статті.

"Фактично, лише змусивши потіснитися виробників з РФ, простоюча хімічна галузь України ожила. Запустився "Дніпроазот", який вже зараз відправляє свою продукцію на експорт, хоч і не в великих кількостях — 20 тис. тон карбаміду в місяць. Вийшли на проектну потужність черкаське ПАТ "Азот" і ПАТ "Рівнеазот". Запрацювало навіть ПАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот", розташоване в прифронтовій зоні", — зазначається в матеріалі.

Автор також повідомив, що 1 серпня Антимонопольний комітет України провів засідання, на якому розглядав можливі зловживання монопольним становищем підприємств холдингу OSTCHEM Дмитра Фірташа. "Цікаво, що розслідування АМКУ щодо великого українського виробника мінеральних добрив активізувалося саме на тлі санкцій Кабміну на добрива з РФ", — йдеться в статті.

Видання зазначає, що всі проміжні досягнення галузі поки що носять тимчасовий характер, тому що російська продукція, завдяки спеціально збудованій логістиці, потрапляє на український ринок через країни, які не володіють для цього ні потужностями, ні дешевою сировиною.

"Експорт добрив з Грузії в Україну в два рази перевищує виробничі потужності Грузії, експорт з Литви в Україну в першому кварталі 2019 року склав рівно стільки, скільки імпорт з РФ в Литву. Незрозуміло, звідки беруться надлишки добрив у Болгарії і Румунії для поставок в Україну. Це всі країни нетто-імпортери добрив, а значить — російські корпорації, для яких перемога у війні за український ринок є принциповим питанням, обходять мита і навіть ембарго Кабміну, використовуючи для поставок треті країни", — пише "ДТ".

Автор вважає, що якщо Україна не продовжить захищатися, то Росія дуже скоро поверне собі український ринок, обійшовши ембарго, і показавши, що українська держава фактично беззбройна проти торгових маніпуляцій російських виробників.

За даними видання, експерти пропонують або вводити мита проти продавців з неринковою ціною на сировину (що частково вже робилося щодо мінеральних добрив з РФ), або квотувати ринок по окремих країнах.

Також зазначається, що АМКУ відклав ухвалення остаточного рішення про ймовірний примусовий поділ азотного бізнесу OstChem на 8 серпня. Можливе рішення може серйозним чином вплинути на розстановку сил на ринку мінеральних добрив України.