"Дарниця" виступає за однакові перевірки українських і зарубіжних фармвиробників

Фармацевтична компанія "Дарниця" підтримує будь-які перевірки бізнесу, але наполягає на рівних умовах для всіх вітчизняних і зарубіжних гравців українського ринку.

Таку думку висловив глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків у інтерв'ю Liga.net, інформує БІЗНЕС.

"Ми, як компанія, підтримуємо будь-які перевірки, але наполягаємо, щоб вимоги щодо належного контролю поширювалися не тільки на місцевих виробників, а на всіх", — сказав він.

Шимків пояснив, що на українському фармринку продаються неякісні імпортні препарати, але контролюючим органам простіше перевірити вітчизняне підприємство, аніж їхати з перевіркою за кордон. Втім, іноземні інспектори відвідують українські підприємства.

"Дарницю за останні три роки перевіряли п'ять разів регуляторні органи України, Білорусі та ЄС — і все успішно. Раз є таке правило — будь ласка, можете приходити, дивитися, ми не проти. Так само це працює в США і Європі", — додав глава ради директорів Darnitsa Group.

Довідка: Фармацевтична компанія "Дарниця" — лідер з реалізації лікарських засобів в натуральному вираженні з 1998 року. Продуктовий портфель "Дарниці" включає близько 250 найменувань готових лікарських засобів. Продукція експортується до 16 країн світу. Чистий дохід компанії від реалізації продукції в 2018 році виріс на 18,7% — до 3,002 млрд грн.