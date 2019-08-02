В Україні запрацювали нові вимоги до маркування органічної продукції

Сьогодні, 2 серпня, в Україні вступає в дію Закон "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", в якому враховано європейський досвід щодо запровадження державно-приватної системи контролю органічного сектору сільськогосподарського виробництва.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на урядовий портал.

Цей закон розробило Мінагрополітики спільно з органічним сектором з метою удосконалення правових засад органічного виробництва в Україні та їх адаптації до законодавства ЄС.

Він встановлює вимоги до виробництва органічної продукції за галузями, її обігу, маркування та реалізації, а також механізм сертифікації органічного виробництва.

Зокрема, закон передбачає запуск Єдиного реєстру виробників органічної продукції, а в разі відсутності сертифіката будуть накладатися штрафи.

Окрім цього, буде запроваджено нове єдине маркування органічної продукції, яка підтверджуватиме, що рослинна продукція вирощена без використання пестицидів, на землях без хімічної обробки, без застосування ГМО, із застосуванням природних способів боротьби зі шкідниками тощо.

Те саме стосуватиметься й продукції тваринного походження: органічною вважатиметься лише та, під час виробництва якої тварин не годували гормонами, антибіотиками і стимуляторами росту. Також забороняється примусове годування тварин.

Автори документу переконані, що ці заходи посилять боротьбу з продукцією, яку видають за екологічну, а насправді є фальсифікатом.

Нагадаємо, відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 10 липня 2018 року. Документ, зокрема, встановлює основи правового регулювання органічного виробництва та функціонування ринку такої продукції.

У 2019 році штрафи за порушення цього закону, залежно від виду порушення, становитимуть від 12,5 тис. грн до понад 100 тис. грн. Розміри штрафів визначені в мінімальних заробітних платах, тому санкції можуть зростати. Перевірки на ринку органічної продукції за новим законодавством будуть планово здійснюватися, починаючи з 2020 року.