Уряд обмежив держпідтримку аграріїв до 150 млн грн в одні руки

Кабінет міністрів України обмежив суму фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання або сільськогосподарському виробнику до 150 млн грн.
Про це йдеться у постанові від 17 липня, що оприлюднена на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.
Зазначається, що обмеження стосуватиметься програми підтримки тваринництва, а також зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. На ці цілі у держбюджеті передбачено 3,5 млрд грн.
При цьому суб'єкти, які в поточному році (до вступу в дію вказаної постанови) отримали держпідтримку на суму понад 150 млн грн, бюджетні кошти не повертатимуть.
Нагадаємо:
- На обмеженні суми держпідтримки до 150 млн грн "в одні руки" наполягало Міністерство аграрної політики ще в 2017 році.
- Держбюджет на 2019 рік передбачає виділення 3,5 млрд грн на програму підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури.