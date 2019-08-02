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Пт., серп.
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Уряд обмежив держпідтримку аграріїв до 150 млн грн в одні руки

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Кабінет міністрів України обмежив суму фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання або сільськогосподарському виробнику до 150 млн грн.

Про це йдеться у постанові від 17 липня, що оприлюднена на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що обмеження стосуватиметься програми підтримки тваринництва, а також зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. На ці цілі у держбюджеті передбачено 3,5 млрд грн.

При цьому суб'єкти, які в поточному році (до вступу в дію вказаної постанови) отримали держпідтримку на суму понад 150 млн грн, бюджетні кошти не повертатимуть.

Нагадаємо:

  • На обмеженні суми держпідтримки до 150 млн грн "в одні руки" наполягало Міністерство аграрної політики ще в 2017 році.
  • Держбюджет на 2019 рік передбачає виділення 3,5 млрд грн на програму підтримки тваринництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури.
Кабмін Аграрії державна підтримка