Уряд обмежив держпідтримку аграріїв до 150 млн грн в одні руки

Про це йдеться у постанові від 17 липня, що оприлюднена на сайті уряду, інформує БІЗНЕС.

Зазначається, що обмеження стосуватиметься програми підтримки тваринництва, а також зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. На ці цілі у держбюджеті передбачено 3,5 млрд грн.

При цьому суб'єкти, які в поточному році (до вступу в дію вказаної постанови) отримали держпідтримку на суму понад 150 млн грн, бюджетні кошти не повертатимуть.

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