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Пт., серп.
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Уряду запропонували компроміс щодо розробки ділянки "Дельфін"

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Керівник компанії Trident Acquisitions Ілля Пономарьов запропонував залучити до розробки ділянки "Дельфін" велику міжнародну компанію на умовах, які влаштують український уряд.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС. 

"Ми хочемо спробувати ще раз і запропонувати уряду України компроміс: вона визнає результати конкурсу, що відбувся, а Трайдент зобов'язується за той час, який йтимуть переговори про фінальноий контракт (поки ми виграли тільки право його укладення, яке має відбутися протягом року з моменту затвердження результату конкурсу Кабінетом міністрів) знайдемо спосіб залучити до його розробки велику міжнародну компанію за тим механізмом, який влаштує уряд. Всі наші інвестиційні зобов'язання в цьому випадку збережуться, розробка ділянки відбудеться вчасно, і всі побажання керівництва країни будуть виконані. Будемо чекати рішення Кабінету міністрів України", — написав Пономарьов.

Він зазначив, що конкурс розкритикували, головним чином, не через компанію Trident, а через його організацію. "Критика конкурсу пов'язана не з нами — наша заявка дійсно найсильніша за всіма параметрами — а з тим, як було організовано конкурс. Вони щиро вірять в те, що, якщо його провести заново, цього разу протягом чотирьох, а не трьох місяців, і в умовах нового уряду і парламенту, то в Україну прийдуть нафтогазові мейджори з гучними іменами, і це зіграє важливу роль для підвищення її інвестиційної привабливості", — повідомив  Пономарьов.

 

Нагадаємо:

  • Конкурс на розробку ділянки "Дельфін" Кабмін оголосив у квітні 2019 року. Термін дії угоди на розподіл продукції — 50 років. Заявки на участь у конкурсі подавали чотири компанії. Серед них — Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD та "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є український олігарх Ігор Коломойський.
  • 26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії  Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.

  • Наприкінці липня американська компанія Frontera Resources заявила про намір оскаржити в суді результати конкурсу на розробку ділянки "Дельфін", якщо його затвердить уряд.

Довідка: "Дельфін" – це майже 9,5 тисяч квадратних кілометрів моря. У конкурсній документації, оприлюдненій Міністерством енергетики, зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 млн тонн умовного палива.

конкурс Дельфін Ілля Пономарьов Trident Black Sea