У США подали позов проти Amazon, Walmart та інших великих ритейлерів

Каліфорнійський університет подав позов проти п'яти компаній, звинувачуючи їх в порушенні патентів, що належать навчальному закладу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

Відповідачами стали найбільші глобальні ритейлери — компанії Amazon, Walmart, Target Corp, Ikea AB та Bed Bath & Beyond Inc.

Їх звинувачують у порушенні чотирьох патентів, що стосуються світлодіодних ламп, які споживають на 90% менше енергії і служать значно довше, ніж традиційні лампочки.

Патенти на "Едісонівську" LED-лампу видали групі вчених з Каліфорнійського університету в Санта-Барбара на чолі з професором Шуджі Накамура (Shuji Nakamura), який отримав Нобелівську премію-2014 по фізиці.

У позові, направленому до окружного суду Лос-Анджелеса, навчальний заклад вимагає, щоб ритейлери відшкодували йому збитки, включаючи роялті, а також змусити своїх постачальників укласти ліцензійні угоди.

Крім цього, виш вимагає від Комісії з торгівлі США (FTC) розслідувати поведінку роздрібних торговців, що не зобов'язали своїх іноземних постачальників дотримуватися патентів університету.

Нагадаємо, восени 2018 року американська компанія, яка надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів eBay подала позов проти Amazon, звинувативши онлайн-ритейлера у тому, що він користується схемою для переманювання її найбільших продавців.

Довідка: У широкому доступі в США "Едісонівські" LED-лампи з'явилися близько п'яти років тому. Згідно з судовими документами, обсяг продажів таких ламп в 2019 році може перевищити $1 млрд.