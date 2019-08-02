Бізнес закликає Нацбанк вирішити проблему заокруглення в чеках

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ЄБА.

В Асоціації нагадали, що з 1 жовтня юрособи припиняють прийом монет номіналом 1, 2, 5 копійок за всіма видами готівкових операцій. Водночас громадяни зможуть протягом трьох років без обмежень обміняти ці монети кількома способами.

"З метою оптимізації розрахунків монетами, НБУ було введено механізм заокруглення в чеках (постанова №25 від 15 березня 2018 року). Так, за умови відсутності дрібних монет в касі при розрахунку з покупцем автоматично відбуватиметься заокруглення суми (копійками від 1 до 4 — в бік зменшення, від 5 до 9 — в бік збільшення). Тож, наприклад, за покупку на суму 18,24 грн оплата складе 18,20 грн.

Якщо говорити про ритейл сферу, то, з одного боку, це є очевидним спрощенням. З іншого — все ж виникають додаткові питання щодо звітності та оподаткування, про які бізнес говорить більше року. Наприклад, згідно з постановою Нацбанку, сума в чеку має подаватись вже з врахуванням заокруглення (лист ДФС від 14.11.2018). Ця ж сума має бути зазначена і в фіскальному звітному чеку (z-звіту), що передається, як звітування до ДФС. Але, при цьому, базою оподаткування ПДВ є сума до заокруглення", —зазначають в ЄБА.

За даними експертів, проблемою залишається реалізація підакцизних товарів за цінами вище чи нижче мінімальної для алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

"Адже якщо бізнес реалізує продукцію за ціною, нижчою за мінімальну навіть на 1-2 копійки, передбачено штраф у розмірі 100% від вартості партії, але не менше 10 000 гривень. Тож варто цей аспект врегулювати, адже дивно накладати штрафи на бізнес не за порушення, а через правові неточності", — заявила менеджер Комітету з питань алкоголю та торгівлі алкогольними напоями ЄБА Крістіна Лініченко.

Тому бізнес закликає Нацбанк, не чекаючи початку роботи парламенту чи нового уряду, внести відповідні зміни до Постанови №25, яка наразі забороняє підприємствам використовувати механізм знижок та надбавок.

"Водночас, новообраним законодавцям варто буде врахувати цей момент та внести уточнення в закон про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального щодо того, що заокруглення не є порушенням норми щодо реалізації підакцизних товарів відповідно до встановлених МРЦ", — додали в Асоціації.