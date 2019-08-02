Уряду пропонують знизити тарифи на електрику для промисловості

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), направила до Кабінету міністрів проєкт постанови з пропозицією переглянути структуру тарифів на передачу електричної енергії з метою зниження кінцевої ціни на е/е для промислових споживачів.
Це рішення було ухвалене під час зустрічі уповноважених осіб Нацкомісії з представниками Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів, "Дніпроспецсталі", Дніпровського металургійного заводу, Покровського ГЗК, Марганецького ГЗК, "Дніпроазоту" та інших промислових споживачів електроенергії, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.
"Один з варіантів рішення, який сьогодні опрацьовується, — це внесення змін до діючого положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії. Регулятор зацікавлений в прозорому та недискримінаційному ціноутворенні", — зазначили в НКРЕКП.
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Нагадаємо:
- Постановою Кабміну від 5 червня 2019 №483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Ним, зокрема, передбачено врегулювання питання компенсації виробникам з альтернативних джерел енергії за рахунок тарифу оператора системи передачі.
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