Уряду пропонують знизити тарифи на електрику для промисловості

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), направила до Кабінету міністрів проєкт постанови з пропозицією переглянути структуру тарифів на передачу електричної енергії з метою зниження кінцевої ціни на е/е для промислових споживачів.

Це рішення було ухвалене під час зустрічі уповноважених осіб Нацкомісії з представниками Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів, "Дніпроспецсталі", Дніпровського металургійного заводу, Покровського ГЗК, Марганецького ГЗК, "Дніпроазоту" та інших промислових споживачів електроенергії, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Один з варіантів рішення, який сьогодні опрацьовується, — це внесення змін до діючого положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії. Регулятор зацікавлений в прозорому та недискримінаційному ціноутворенні", — зазначили в НКРЕКП.

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