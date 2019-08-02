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Уряду пропонують знизити тарифи на електрику для промисловості

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), направила до Кабінету міністрів проєкт постанови з пропозицією переглянути структуру тарифів на передачу електричної енергії з метою зниження кінцевої ціни на е/е для промислових споживачів.

Це рішення було ухвалене під час зустрічі уповноважених осіб Нацкомісії з представниками Нікопольського та Запорізького феросплавних заводів, "Дніпроспецсталі", Дніпровського металургійного заводу, Покровського ГЗК, Марганецького ГЗК, "Дніпроазоту" та інших промислових споживачів електроенергії, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу регулятора.

"Один з варіантів рішення, який сьогодні опрацьовується, — це внесення змін до діючого положення про покладання спеціальних обов’язків на ринку електричної енергії. Регулятор зацікавлений в прозорому та недискримінаційному ціноутворенні", — зазначили в НКРЕКП.

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Нагадаємо:

  • Постановою Кабміну від 5 червня 2019 №483 затверджено Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії. Ним, зокрема, передбачено врегулювання питання компенсації виробникам з альтернативних джерел енергії за рахунок тарифу оператора системи передачі.

  • В. о. глави "Укренерго" Всеволод Ковальчук заявив, що після запуску нового ринку електроенергії, ціна на електрику для промспоживачів зросла на 30%.

  • За прогнозами НКРЕКП, ціна на електрику для непобутових споживачів із 1 серпня знизиться.

  • "Запорізький титаномагнієвий комбінат" заявив про загрозу закриття через високу вартість електроенергії. 

електроенергія тариф НКРЕКП