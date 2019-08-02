В Офісі президента обіцяють українцям іпотеку під 12-13% річних

Заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук прогнозує, що вже наступного року банки пропонуватимуть громадянам іпотечні кредити під 12-13% річних у гривні.
Про це Гончарук повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Іпотека (кредитування) під 12-13% у гривні вже в наступному році? Неможливо? Я так не думаю! Мав сьогодні дуже відверту і хорошу розмову з керівниками іноземних банків в Україні. Готуйте бізнес-плани, шановні підприємці", — закликав він.
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- Банкіри прогнозують, що зниження облікової ставки Нацбанку на 0,5% - до 17,5% не призведе до суттєвого зниження ставок за депозитами та кредитами.
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