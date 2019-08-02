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02
Пт., серп.
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Вчені розробили приймач 6G, який у чотири рази швидший за 5G

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Інженери Каліфорнійського університету cтворили приймач шостого покоління 6G, який працює значно швидше, ніж будь-який 5G-пристрій.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на журнал IEEE Journal of Solid-State Circuits.

Зазначається, що інноваційний трансивер забезпечує передачу даних на швидкості 36 Гбіт / с на частотах вище 100 ГГц, завдяки чому швидкість і щільність передачі в чотири рази перевищує можливості технології 5G. Для порівняння, "верхній" діапазон роботи мережі 5G становить 28-38 ГГц.

Кремнієвий чип має розмір всього 4,4 міліметра, при цьому пристрій споживає менше енергії — всього 200 мВт. За словами творців, такий ефект досягається завдяки унікальній аналогово-цифровій архітектурі розробки.

Автор інновації і директор університетської лабораторії Nanoscale Communication Integrated Circuits Labs (NCIC) Пайям Хейдар каже, що чіп здатен передавати дані по повітрю на швидкості, яка відповідає швидкості передачі даних по оптоволокну.

Це відкриває перед людством неймовірні перспективи, оскільки значно знижує залежність від кабельної інфраструктури. "Наша технологія усуває необхідність у використанні кілометрів оптоволоконних кабелів в центрах обробки даних, адже тепер оператори дата-центрів зможуть здійснювати надшвидку бездротову передачу і економити на обладнанні, охолодженні та енергоспоживанні», — зазначає один зі співавторів розробки, співробітник NCIC Хуань Ван.

Вчені переконані, що їх розробка докорінно змінить індустрію Інтернету речей і робомобіль, а також матиме значний вплив на сервіси потокового мовлення.

інновації 6G приймач