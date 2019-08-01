Україна увійшла до топ-5 країн за кількістю збудованих ВЕС за півріччя

Україна посіла п'яте місце у рейтингу країн, які встановили найбільшу кількість вітроелектростанцій на суші за першу половину поточного року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт Асоціації власників вітроелектростанцій Wind Europe.

Очолила рейтинг Франція, яка встановила найбільшу кількість наземних ВЕС загальною потужністю 523 мВт. За нею йдуть Швеція (459 мВт), Німеччина (287 мВт), Італія (286 мВт) та Україна (262 мВт).

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Також до першої десятки потрапили Туреччина, Греція, Велика Британія, Іспанія і Нідерланди.

Експерти припускають, що у другому півріччі пожвавиться процес встановлення берегових вітрових установок в Швеції і Норвегії, про що свідчать замовлення на турбіни і активність на ринку.

Всього за перше півріччя Європа інвестувала в будівництво ВЕС 8,8 млрд євро, з них 6,4 млрд євро — на станції суші та 2,4 млрд євро — на воді. Ці інвестиції приведуть до установлення 5,9 ГВт і підключення мережі протягом наступних 2-3 років.

Нагадаємо, компанія GE залучила $150 млн для будівництва першої черги Запорізької вітрової електростанції.