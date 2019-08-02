Зовнішня торгівля України "просіла" на $4,4 млрд

За січень-червень поточного року баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України зведений з дефіцитом $4,358 млрд, що на $495 млн, або на 13%, більше дефіциту за аналогічний період попереднього року.
Про це свідчать дані Національного банку України, інформує БІЗНЕС з посиланням на УНІАН.
Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за цей період виріс на 22% – до $5,256 млрд, профіцит зовнішньої торгівлі послугами – удвічі, до $898 млн.
Нагадаємо:
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За даними Держстату, в січні-травні 2019 року від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами становило $2,634 млрд, збільшившись на 27,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
- За даними Державної фіскальної служби, за 2018 рік обсяг зовнішньої торгівлі товарами склав $104 млрд, що на 12% більше, ніж у 2017 році ($92,7 млрд). Найбільшу частку в експорті становили продовольчі товари і сільськогосподарська продукція – $18,6 млрд (39,3% від загального експорту).
- Водночас, за оцінками НБУ, баланс зовнішньої торгівлі товарами і послугами України за 2018 рік був зведений з дефіцитом на рівні $11,49 млрд.