Коли українські водії зможуть паркуватися на…

Назар Бенч

Чим Україні корисний досвід Індії в…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі для малого…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація бізнесу в…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не буде, але…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів: блокування електронної…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

02
Пт., серп.
12 Нові матеріали

Бізнесмен Хмельницький закликає створювати в Україні сотні індустріальних парків

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликає будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.

Про це повідомляється на Facebook-cторінці UFuture, інформує БІЗНЕС.

"Нам потрібно терміново відкривати сотні індустріальних парків. Приклади є – Китай, Туреччина, Польща. Беремо їх моделі та впроваджуємо у нас. Ми вже почали. Долучайтеся", – заявив бізнесмен.

Читайте також: Інноваційні парки: досвід України та світу

 Нагадаємо:

  • У найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.
  • Реєстр індустріальних (промислових) парків України нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.
Василь Хмельницький Бізнес100 Індустріальні парки UFuture