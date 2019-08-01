Бізнесмен Хмельницький закликає створювати в Україні сотні індустріальних парків

Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликає будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.

Про це повідомляється на Facebook-cторінці UFuture, інформує БІЗНЕС.

"Нам потрібно терміново відкривати сотні індустріальних парків. Приклади є – Китай, Туреччина, Польща. Беремо їх моделі та впроваджуємо у нас. Ми вже почали. Долучайтеся", – заявив бізнесмен.

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