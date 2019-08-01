Бізнесмен Хмельницький закликає створювати в Україні сотні індустріальних парків

Засновник інвестиційної групи UFuture, співінвестор платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький закликає будувати в Україні сотні індустріальних парків, беручи за основу моделі Китаю, Туреччини та Польщі.
Про це повідомляється на Facebook-cторінці UFuture, інформує БІЗНЕС.
"Нам потрібно терміново відкривати сотні індустріальних парків. Приклади є – Китай, Туреччина, Польща. Беремо їх моделі та впроваджуємо у нас. Ми вже почали. Долучайтеся", – заявив бізнесмен.
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Нагадаємо:
- У найближчій перспективі у Львівській області можуть побудувати шість індустріальних парків.
- Реєстр індустріальних (промислових) парків України нараховує 39 об`єктів – 9 з них зареєстровано у 2018 році, 13 – у 2017-му. Керуючі компанії визначені у 16 парках, у 5 залучені учасники.