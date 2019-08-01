"Укрцукор" заявляє про загрозу обвалу ринку

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укрцукру".

Згідно з даними Системи електронних торгів арештованого майна, у травні поточного року фонд реалізував 27,0 тис. т цукру за ціною 1,5 тис грн/т. За липень "Аграрний фонд" виставив на торги ще 24,8 тис т цукру, які реалізували за 22,33 млн грн. "Тобто ціна 1 кг склала 0,9 грн, тоді як ринкова ціна цукру в травні-липні становить 12-13 тис. грн/т. Таким чином, цукор який належить державі продали мінімум в 13 разів дешевше ринкової ціни", – заявляють в Асоціації.

Також наголошується, що внутрішній ринок цукру України зменшується і на даний момент становить 1,2-1,3 млн т в рік, або 100 тис. т в місяць. За словами фахівців, коли на ринок потрапляє 1/3 місячного обсягу продажів, ще й за неадекватно заниженими цінами, це обвалює ринок.

У зв’язку з цим, "Укрцукор" просить НАБУ звернути увагу на неправомірність дій "Аграрного фонду", оскільки вони підривають діяльність цукрових заводів та демпінгують ціни на цукор перед початком фінансовозатратного виробничого бурякоцукрового сезону.

"Діяльність ДСБУ "Аграрний фонд" повинна бути спрямована на збалансування дефіцитного ринку. Проте український ринок цукру є профіцитним уже декілька років і жодної необхідності в інтервенціях немає. Викидати на ринок такий об’єм цукру за такою низькою ціною – обвалювати ринок взагалі і зривати виробничий сезон. Уже зараз відомо, що цей цукор поступово надходить в продаж, тому збитки від таких "інтервенцій" уже відчутні", – каже заступник голови правління "Укрцукор" Руслана Яненко.

Крім того, в Асоціації заявляють, що термін придатності цукру, що містився на балансі "Аграрного фонду", закінчився, тому споживання його може бути небезпечним для здоров’я.

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