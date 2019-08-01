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Google знову визнано найкращим роботодавцем у світі

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Згідно з даними дослідження Global Workplace 100, роботодавцем з найвищою репутацією є компанія Google.

Результати дослідження оприлюднила міжнародна консалтингова компанія Reputation Institute, інформує БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Цю позицію Google займає вже другий рік поспіль, незважаючи на низку публічних скандалів, в які був залучений IT-гігант і знизив його репутацію як роботодавця.

У першій десятці також опинилися такі компанії, як  The LEGO Group і Microsoft, Natura, Cisco, Bosch, Honeywell, Intel, Rolls-Royce Aerospace і Havaianas.

Водночас зазначається, що багато відомих компаній не зайняли високі позиції в рейтингу. Зокрема, середнього результату вдалося досягти ведучому онлайн-ритейлеру Amazon, що пояснюється триваючим резонансом від статті в New York Times, яка розкриває неприємні подробиці про робочий клімат в компанії.

Не вдалося поліпшити свої позиції і найбільшій соціальній мережі Facebook, яка в цьому році залишилася за межами першої сотні рейтингу. Компанія вже кілька років відчуває наслідки репутаційної кризи.

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Висхідними "зірками" дослідження 2019 Global Workplace 100 стали технологічна компанія Cisco і виробник косметичних товарів Mary Kay. Їм вдалося досягти найбільшого прогресу в категорії бажаного місця роботи. Компанії створили ефективну корпоративну культуру і довели щирість турботи про добробут своїх співробітників.

На думку авторів дослідження, слабким місцем багатьох компаній є недостатня демонстрація турботи про здоров'я і благополуччя співробітників. "Втрата довіри персоналу є результатом невиконаних обіцянок, не дивлячись на те, що провідні компанії розуміють, що справедливість і прозорість — це ключ до успіху", — вважає генеральний директор Reputation Institute Кайлі Райт-Форд.

Крім того, дослідження виявило наступні тенденції:

  • З глобальним рівнем безробіття в 5% компаніям все складніше конкурувати в залученні талантів;
  • Дані здійснюють революцію в галузі управління персоналом в умовах сучасної мінливої цифрової економіки;
  • Талановиті фахівці очікують від компаній забезпечення роботою, орієнтованої на конкретні цілі, і турботи про психічне здоров'я персоналу;
  • Компанії повинні адаптувати умови роботи до вимог співробітників різного віку;
  • Молоді фахівці перестають бути меншиною на ринку праці;
  • Технологічно підковані фахівці, народжені після 1995 року і що представляють Покоління Z, вже стали новим сегментом глобального ринку праці.
  • Волонтерство, підтримуване компанією, зменшує плинність персоналу.
  • Компанії повинні розділяти активну позицію своїх співробітників.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна консалтингова компанія Reputation Institute представила новий інструмент виміру репутації роботодавців — Employer RepTrak® — і назвала головні фактори, які дозволяють компаніям залучати найкращих фахівців.

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