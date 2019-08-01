Google знову визнано найкращим роботодавцем у світі

Згідно з даними дослідження Global Workplace 100, роботодавцем з найвищою репутацією є компанія Google.

Результати дослідження оприлюднила міжнародна консалтингова компанія Reputation Institute, інформує БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Цю позицію Google займає вже другий рік поспіль, незважаючи на низку публічних скандалів, в які був залучений IT-гігант і знизив його репутацію як роботодавця.

У першій десятці також опинилися такі компанії, як The LEGO Group і Microsoft, Natura, Cisco, Bosch, Honeywell, Intel, Rolls-Royce Aerospace і Havaianas.

Водночас зазначається, що багато відомих компаній не зайняли високі позиції в рейтингу. Зокрема, середнього результату вдалося досягти ведучому онлайн-ритейлеру Amazon, що пояснюється триваючим резонансом від статті в New York Times, яка розкриває неприємні подробиці про робочий клімат в компанії.

Не вдалося поліпшити свої позиції і найбільшій соціальній мережі Facebook, яка в цьому році залишилася за межами першої сотні рейтингу. Компанія вже кілька років відчуває наслідки репутаційної кризи.

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Висхідними "зірками" дослідження 2019 Global Workplace 100 стали технологічна компанія Cisco і виробник косметичних товарів Mary Kay. Їм вдалося досягти найбільшого прогресу в категорії бажаного місця роботи. Компанії створили ефективну корпоративну культуру і довели щирість турботи про добробут своїх співробітників.

На думку авторів дослідження, слабким місцем багатьох компаній є недостатня демонстрація турботи про здоров'я і благополуччя співробітників. "Втрата довіри персоналу є результатом невиконаних обіцянок, не дивлячись на те, що провідні компанії розуміють, що справедливість і прозорість — це ключ до успіху", — вважає генеральний директор Reputation Institute Кайлі Райт-Форд.

Крім того, дослідження виявило наступні тенденції:

З глобальним рівнем безробіття в 5% компаніям все складніше конкурувати в залученні талантів;

Дані здійснюють революцію в галузі управління персоналом в умовах сучасної мінливої цифрової економіки;

Талановиті фахівці очікують від компаній забезпечення роботою, орієнтованої на конкретні цілі, і турботи про психічне здоров'я персоналу;

Компанії повинні адаптувати умови роботи до вимог співробітників різного віку;

Молоді фахівці перестають бути меншиною на ринку праці;

Технологічно підковані фахівці, народжені після 1995 року і що представляють Покоління Z, вже стали новим сегментом глобального ринку праці.

Волонтерство, підтримуване компанією, зменшує плинність персоналу.

Компанії повинні розділяти активну позицію своїх співробітників.

Нагадаємо, нещодавно міжнародна консалтингова компанія Reputation Institute представила новий інструмент виміру репутації роботодавців — Employer RepTrak® — і назвала головні фактори, які дозволяють компаніям залучати найкращих фахівців.