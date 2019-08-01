В Україні з`явилася Асоціація виробників херсонського кавуна

Про це повідомив голова фермерського господарства "Палічеві" Юрій Палічев на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, створення асоціації приурочено Всесвітньому дня кавуна, який відзначається 3 серпня.

Палічев зазначив, що виробники херсонського кавуна отримають низку переваг у реалізації, конкурентоспроможності та ціні. "Це робиться і задля того, щоби захистити репутацію регіональних продуктів харчування, сприяти сільській та сільськогосподарській діяльності, допомогти виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію та усунути несумлінну конкуренцію і оману споживачів невідповідними продуктами, які можуть мати нижчу якість або інший смак. Цим кроком, ми "вивчаємо мову", яку розуміє цивілізований Світ", – написав фермер.

Він зазначив, що в ЄС лише один кавун має зареєстроване географічне зазначення: Anguria Reggiana (походженням з регіону Reggio Emilia в Італії).

Члени нової асоціації запланували низку заходів для просування херсонського кавуна, серед яких організація кавунового фестивалю, розроблення на основі кавуна фірмового коктейлю, міцного алкогольного напою та салату тощо.