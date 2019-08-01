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В Україні з`явилася Асоціація виробників херсонського кавуна

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Фермери Херсонщини зареєстрували громадську спілку Асоціація виробників Херсонського кавуна.

Про це повідомив голова фермерського господарства "Палічеві" Юрій Палічев на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його словами, створення асоціації приурочено Всесвітньому дня кавуна, який відзначається 3 серпня.

Палічев зазначив, що виробники херсонського кавуна отримають низку переваг у реалізації, конкурентоспроможності та ціні. "Це робиться і задля того, щоби захистити репутацію регіональних продуктів харчування, сприяти сільській та сільськогосподарській діяльності, допомогти виробникам отримати преміальну ціну за свою автентичну продукцію та усунути несумлінну конкуренцію і оману споживачів невідповідними продуктами, які можуть мати нижчу якість або інший смак. Цим кроком, ми "вивчаємо мову", яку розуміє цивілізований Світ", – написав фермер.

Він зазначив, що в ЄС лише один кавун має зареєстроване географічне зазначення: Anguria Reggiana (походженням з регіону Reggio Emilia в Італії).

Члени нової асоціації запланували низку заходів для просування херсонського кавуна, серед яких організація кавунового фестивалю, розроблення на основі кавуна фірмового коктейлю, міцного алкогольного напою та салату тощо.

Асоціація виробників Херсонського кавуна. громадська спілка