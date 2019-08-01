На Волині побудують новий завод з переробки та заморожування ягід

У селі Чаруків у Луцькому районі (Волинська область) планують побудувати завод з переробки та заморожування ягід, фруктів і овочів.
Про це свідчить наказ відділу містобудування, архітектури та інфраструктури Луцької райдержадміністрації, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Волинські новини".
Згідно з документом, функціональне призначення виділеної земельної ділянки – землі сільськогосподарського призначення. Гранично допустима висотність споруди має становити 15 м, а максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки — 21,7%.
Нагадаємо, ЄБРР надасть кредит на суму 116 млн євро на будівництво заводу на Волині.