Верланов сказав, коли запрацює нова податкова служба

Державна податкова служба (ДПС) запрацює після того, як до відомства буде переведено третину персоналу Державної фіскальної служби (ДФС).
Про це на брифінгу сказав голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".
"Державна податкова служба розпочне свою роботу тоді, коли переведуться 30% персоналу з ДФС до ДПС. На рівні центрального апарату ми вже це зробили. Тепер лишились територіальні органи. Ми маємо за наступні кілька тижнів перевести близько 9 тисяч осіб. Після цього Кабінет міністрів приймає розпорядження і перекладає функцію справляння податків з Державної фіскальної служби на Державну податкову службу", — сказав Верланов.
Він повідомив, що сьогодні було зареєстровано останнє ГУ в Дніпропетровській області. Виконуючих обов'язків голів територіальних управлінь обрали з числа заступників.
Верланов також зазначив, що в структурі служби відбулися деякі принципові зміни. Зокрема, було ліквідовано ГУ внутрішньої безпеки. Також відбулося укрупнення деяких департаментів, зокрема були об`днані департаменти адміністрування податків юридичних і фізичних осіб. За словами глави ДПС, це дозволить уніфікувати підходи до адміністрування податків для всіх.
Нагадаємо:
- 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу.
- 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.
- 8 травня 2019 року головою ДПС було призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.