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Верланов сказав, коли запрацює нова податкова служба

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Державна податкова служба (ДПС) запрацює після того, як до відомства буде переведено третину персоналу Державної фіскальної служби (ДФС).

Про це на брифінгу сказав голова ДПС Сергій Верланов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

"Державна податкова служба розпочне свою роботу тоді, коли переведуться 30% персоналу з ДФС до ДПС. На рівні центрального апарату ми вже це зробили. Тепер лишились територіальні органи. Ми маємо за наступні кілька тижнів перевести близько 9 тисяч осіб. Після цього Кабінет міністрів приймає розпорядження і перекладає функцію справляння податків з Державної фіскальної служби на Державну податкову службу", — сказав Верланов.

Він повідомив, що сьогодні було зареєстровано останнє ГУ в Дніпропетровській області. Виконуючих обов'язків голів територіальних управлінь обрали з числа заступників.

Верланов також зазначив, що в структурі служби відбулися деякі принципові зміни. Зокрема, було ліквідовано ГУ внутрішньої безпеки. Також відбулося укрупнення деяких департаментів, зокрема були об`днані департаменти адміністрування податків юридичних і фізичних осіб. За словами глави ДПС, це дозволить уніфікувати підходи до адміністрування податків для всіх.

Нагадаємо:

  • 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби шляхом поділу.
  • 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС, а 20 березня оголосив конкурс на обіймання посад керівників ДПС і ДМС.
  • 8 травня 2019 року головою ДПС було призначено переможця конкурсу Сергія Верланова.
Сергій Верланов ДПС