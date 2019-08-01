Росія компенсувала Україні понад 2,3 млн євро за "брудну" нафту

"Укртранснафта" отримала від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укртранснафти".

Це, зокрема, дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.

Зазначається, що розмір компенсації визначений додатковою угодою до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.

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