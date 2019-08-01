Росія компенсувала Україні понад 2,3 млн євро за "брудну" нафту

"Укртранснафта" отримала від ПАТ "Транснефть" частину компенсації у розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук до української ділянки нафтопроводу "Дружба".
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укртранснафти".
Це, зокрема, дозволило покрити недоотриманий дохід компанії, спричинений тимчасовою зупинкою транзиту у квітні.
Зазначається, що розмір компенсації визначений додатковою угодою до діючого договору на транзит та залежить від періоду резервування ПАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, до якої потрапила нафта із підвищеним вмістом хлорорганіки.
Нагадаємо:
- 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості російської нафти, через що країна обмежила експорт нафтопродуктів, включаючи бензин.
- Ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба"). Цього ж дня аналогічне рішення ухвалили Словаччина, Польща та Угорщина.
- Станом на 2 травня "Укртранснафта" недоотримала 29,2 млн грн (близько 1 млн євро) виручки через припинення транзиту російської нафти до європейських країн.
- 15 травня в "Укртранснафті" повідомили, що узгоджують з російською "Транснефтью" додатковий договір про компенсацію витрат за проведення робіт з очищення нафтопроводу "Дружба" від некондиційної нафти.