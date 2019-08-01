У Зеленського запропонують Раді створити Службу фінрозслідувань

Команда президента Володимира Зеленського планує внести до Верховної Ради як один із першочергових законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань (СФР).
Про це повідомив глава Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує БІЗНЕС.
Це рішення було ухвалено на зустрічі глави податкової з секретарем РНБО Олександром Данилюком, заступник голови Офісу президента Русланом Рябошапкою і главою ДФС Максимом Нефьодовим.
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"Ми пройшлися щодо матеріалів, наших напрацювань, щодо основного бачення... Хочемо вийти на консенсусне рішення до початку роботи Верховної Ради, щоб це був один із перших внесених законів і, відповідно, проголосованих у новому парламенті", – розповів Верланов.
Він також повідомив, що згідно з обговорюваною концепції ДПС служба буде демілітаризована. "Механізм реорганізації податкової міліції в новий орган ми ще обговоримо, щоб не було правового вакууму, і не повторилася ситуація 2017 року, коли податкова міліція кілька місяців вимушено не працювала", – зазначив глава ДПС.
Нагадаємо:
- Наприкінці лютого 2017 року Міністерство фінансів представило законопроєкт про створення Служби фінансових розслідувань.
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