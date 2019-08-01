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Бізнес оцінив перехід на банківські рахунки за стандартом IBAN

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Європейська Бізнес Асоціація вітає запровадження в Україні з 5 серпня стандарту відкриття банківських рахунків із застосуванням міжнародного номера IBAN.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу ЄБА.

За даними Асоціації, запровадження стандарту IBAN дозволить уніфікувати процес відкриття та ідентифікації рахунків клієнтів банків із європейськими стандартами. Також однією із переваг стане скорочення реквізитів рахунків та уникнення помилок при здійснення розрахунків.

Нагадаємо, з 5 серпня Нацбанк України запроваджує міжнародний номер банківського рахунку IBAN (стандарт міжнародного зразка) для всіх юридичних та фізичних осіб України.

Тож з 5 серпня українські банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN (складається з 29 літерно-цифрових символів). Діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту.

Вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземній валюті.

банківські рахунки Європейська Бізнес Асоціація IBAN