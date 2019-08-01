У Фірташа відреагували на ймовірне розділення його хімічного бізнесу

Про це йдеться в заяві Групи, яка управляє бізнесом Дмитра Фірташа, інформує БІЗНЕС.

"30 липня АМКУ без слухань, без врахування зауважень зацікавлених сторін і експертних висновків анонсував попередні висновки щодо розслідування проти підприємств Group DF і фактично подав їх як остаточні. Ми вважаємо опубліковані АМКУ висновки помилковими, передчасними і упередженими", – йдеться в заяві.

У Group DF зазначають, що продаж газу здійснювався за ціною його первісної закупівлі, при цьому його ціна була на 25-50% нижче рекомендованих Нацкомісією з тарифів цін.

"Зупинка виробництва добрив в березні 2017 року сталась у зв'язку з припиненням подачі газу газотранспортними організаціями в березні 2017 року. Формальною причиною зупинки стала наявність незначної звичайної поточної заборгованості за транспортування", – пояснили в Групі.

Також повідомляється, що отримана компаніями в 2017 році передоплата в розмірі 1,7 млрд грн була спрямована на закупівлю сировини, виплату податків, оплату енергоносіїв, а також на погашення заборгованості з заробітної плати.

У момент припинення подачі газу підприємства готувалися до нового виробничого циклу. "У результаті припинення подачі газу були зірвані плани з випуску понад 800 тис. тонн азотних добрив в період весняного сезону 2017 року. І цей обсяг був заміщений імпортом з РФ за монопольно високими цінами", – зазначили в Group DF.

У Групі також стверджують, що її підприємства на 80% погасили заборгованість за отриманими в 2016-2017 роках предоплатами.

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