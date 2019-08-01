У Фірташа відреагували на ймовірне розділення його хімічного бізнесу

Попередні висновки Антимонопольного комітету України (АМКУ) щодо азотних підприємств Group DF побудовані на недостовірних даних.
Про це йдеться в заяві Групи, яка управляє бізнесом Дмитра Фірташа, інформує БІЗНЕС.
"30 липня АМКУ без слухань, без врахування зауважень зацікавлених сторін і експертних висновків анонсував попередні висновки щодо розслідування проти підприємств Group DF і фактично подав їх як остаточні. Ми вважаємо опубліковані АМКУ висновки помилковими, передчасними і упередженими", – йдеться в заяві.
У Group DF зазначають, що продаж газу здійснювався за ціною його первісної закупівлі, при цьому його ціна була на 25-50% нижче рекомендованих Нацкомісією з тарифів цін.
"Зупинка виробництва добрив в березні 2017 року сталась у зв'язку з припиненням подачі газу газотранспортними організаціями в березні 2017 року. Формальною причиною зупинки стала наявність незначної звичайної поточної заборгованості за транспортування", – пояснили в Групі.
Також повідомляється, що отримана компаніями в 2017 році передоплата в розмірі 1,7 млрд грн була спрямована на закупівлю сировини, виплату податків, оплату енергоносіїв, а також на погашення заборгованості з заробітної плати.
У момент припинення подачі газу підприємства готувалися до нового виробничого циклу. "У результаті припинення подачі газу були зірвані плани з випуску понад 800 тис. тонн азотних добрив в період весняного сезону 2017 року. І цей обсяг був заміщений імпортом з РФ за монопольно високими цінами", – зазначили в Group DF.
У Групі також стверджують, що її підприємства на 80% погасили заборгованість за отриманими в 2016-2017 роках предоплатами.
Нагадаємо:
- У червні АМКУ повідомив, що виявив факти ймовірного зловживання монопольним становищем азотними заводами, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.
- 31 липня в АМКУ анонсували розгляд справи щодо чотирьох заводів Group DF.
- Екс-державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська допустила можливість примусового поділу активів Group DF.