Tesla презентувала величезні батареї для зберігання "зеленої" енергії

Про це йдеться в пресрелізі компанії, інформує БІЗНЕС.

За даними Engadget, за допомогою цих батарей можна швидко розгорнути систему генерації відновлюваної енергії або замінити звичайні електростанції, які підключаються до мережі, коли є висока потреба в енергії. Установки займають на 40% менше місця в порівнянні з традиційними.

Один блок Megapack має потужність до 3 МВт / год, що приблизно в 14 разів більше, ніж версія Powerpack (210 кВт / год).

У Tesla вважають, що завдяки новим батареям компанія може розгорнути електростанцію на базі екологічно чистих джерел потужністю 250 МВт або 1 ГВт менш ніж за три місяці. Це в чотири рази швидше, ніж потрібно для створення електростанції на базі викопного палива аналогічної потужності.

Батареї можуть підключатися безпосередньо до сонячних панелей. При цьому всі накопичувачі Megapack в рамках загального сховища взаємодіють з центральною системою управління Powerhub.

Цими сховищами енергії вже зацікавилася компанія Pacific Gas and Electric Company, яка планує використовувати їх в якості альтернативи своїм газовим електростанціям в рамках проєкту Moss Landing в Каліфорнії. Відповідно до нього, установка Tesla, що працює на батареях, зберігатиме 182,5 мегават залишкової сонячної або вітрової енергії.