Більшість скарг бізнесменів на місцеву владу стосується виділення землі

За підсумками другого кварталу поточного року Рада бізнес-омбудсмена отримала 398 скарг від підприємців, що на 2% менше проти попереднього кварталу, і закрила 286 справ.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Ради бізнес-омбудсмена.

Переважна кількість скарг – 60% – стосуються податкових питань, 13% – дій правоохоронних органів, 9% – державних регуляторів, 5% – місцевих рад, ще 5% скарг – митних питань. У порівнянні з попереднім кварталом, компанії подали на 6% більше податкових скарг. Зокрема, бізнесмени скаржилися на блокування податкових накладних та електронного адміністрування ПДВ. Кількість звернень щодо державних реєстраторів збільшилася на 13%, зокрема через скарги На державну архітектурно-будівельну інспекцію та Державний геокадастр. Водночас у Раді бізнес-омбудсмена відзначили й позитивну динаміку – бізнес менше скаржився на Національну поліцію і Службу безпеки України – на 16% і 50% відповідно.

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Зазначається також, що скарги на дії місцевих органів влади (МОВ) посіли п`яте місце в рейтингу, що на 24% більше проти попереднього кварталу. Рада звернула увагу на те, що з травня 2015 року компанії 273 рази скаржилися на неправомірні дії місцевих органів влади. Проблеми бізнесу стосувалися переважно виділення земельних ділянок – майже чверть від загальної кількості звернень щодо МОВ; затримки дозволів – 15%, інвестиційних спорів (5%), відмови виконувати судові рішення (4%), порушення процедур закупівлі (3%) тощо.

Зі списку рекомендацій, які Рада надала місцевим органам влади, на сьогоднішній день виконано майже половина – 41%.

Нагадаємо, в інтерв`ю журналу БІЗНЕС бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив, що найчастіше представники українського бізнесу скаржилися на ДФС.