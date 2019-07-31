Зеленський "завів" в АМКУ двох нових держуповноважених

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Відповідні укази №566/2019 і №567/2019 оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє БІЗНЕС.
Ольга Нечитайло протягом двох років працювала експертом в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (нині – заступник керівника Офісу президента).
Наталія Буроменська – адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку).
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За даними "Наших грошей", основним місцем роботи Буроменської у 2018 році було ПАТ "ВФ Україна", що входить до складу міжнародної групи оператора мобільного зв’язку "МТС". Тут кандидатка на посаду державної уповноваженої АМКУ працювала начальником договірно-правового відділу.
Нагадаємо:
- 5 липня президент Володимир Зеленський звільнив трьох держуповноважених АМКУ: Агію Загребельську, Валерія Полюховича та заступника голови АМКУ Андрія Вовка.
- Згодом Агія Загребельська вирішила оскаржити своє звільненні в суді.