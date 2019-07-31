Чим Україні корисний досвід…

Петро Багрій

Базові кроки в діджиталі…

Максим Рассамакін

Чи така страшна реєстрація…

Данило Глоба

Про відповідальність недоторканих

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Інспекції Держпраці: перевірок не…

Данило Глоба

Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

31
Ср., лип.
11 Нові матеріали

Зеленський "завів" в АМКУ двох нових держуповноважених

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Володимир Зеленський призначив Ольгу Нечитайло та Наталію Буроменську державними уповноваженими Антимонопольного комітету України (АМКУ).

Відповідні укази №566/2019 і №567/2019 оприлюднені на сайті глави держави, повідомляє БІЗНЕС.

Ольга Нечитайло протягом двох років працювала експертом в Офісі ефективного регулювання BRDO, звідки в Офіс президента прийшов працювати Олексій Гончарук (нині – заступник керівника Офісу президента).

Наталія Буроменська – адвокат, дружина аудитора НАБУ Михайла Буроменського. На позачергових парламентських виборах була кандидатом у народні депутати від партії "Голос" (№85 у списку). 

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

За даними "Наших грошей", основним місцем роботи Буроменської у 2018 році було ПАТ "ВФ Україна", що входить до складу міжнародної групи оператора мобільного зв’язку "МТС". Тут кандидатка на посаду державної уповноваженої АМКУ працювала начальником договірно-правового відділу.

Нагадаємо:

Володимир Зеленський АМКУ держуповноважений