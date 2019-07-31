В Україні з'явиться новий бізнес-омбудсмен

Про це Шемета повідомив сьогодні на пресконференції в Києві, інформує БІЗНЕС.

За його словами, кандидатура майбутнього бізнес-омбудсмена була затверджена 30 липня на засіданні ради бізнес-омбудсмена.

Свенчицький розпочне роботу вже цієї осені. Свого часу Марчін Свенчицький був мером Варшави і міністром зовнішньої економіки Польщі.

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Нагадаємо, у лютому бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета повідомив про своє рішення не подовжувати контракту, який закінчувався в травні 2019 року. Своє рішення він пояснив тим, що виконав свою місію – створив організацію, яка ефективно захищає законні права бізнесу в Україні.

Проте потім Шемета погодився залишитися на посаді до жовтня 2019 року.