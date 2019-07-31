Економіка України з погляду енергоефективності та екологічності

У цьому номері БІЗНЕС окреслив низку проблем вітчизняного енергоринку, спробував оцінити переваги та недоліки різних видів електроенергії, розгледіти перспективи досягнення енергонезалежності України у рамках Енергетичної стратегії до 2035 року.

Зокрема, однією з ключових тем номера запуск в Україні нової моделі енергоринку, який оголив дві ключові проблеми — подорожчання електроенергії для виробників та небажання дотувати "зелених" колег.

В інтерв`ю БІЗНЕСу глава НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук пролив світло на ці проблеми, а редакція журналу разом з експертами галузі спробувала розібратися, як працюватиме новий енергоринок.

Також журнал не обійшов увагою виплати за "зеленим" тарифом, енергетичну утилізація сміття, майбутнє атомної енергетики тощо.

Так, співвласник компанії "Атомні енергетичні системи України" Геннадій Буткевич розповів про плани щодо розвідки уранових родовищ в Україні, як основи для розвитку незалежної електросистеми України.

У фокусі нашої уваги опинилися відомі бізнесмени — власник компанії "Варіант Агро Буд" Дані Шуфані та генеральний директор копанії KNESS Group Сергій Шакалов, які долучилися до платформи БІЗНЕС 100.

Вони поділилися своїми думками щодо того, як це будувати і розвивати бізнес в Україні, розповіли про головні виклики для вітчизняних підприємців, а також пояснили, чому важливо співпрацювати один з одним.

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