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Ср., лип.
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Компанія Томаша Фіали придбала київський ТРЦ Smart Plaza Obolon

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Компанія URE Holding Limited, що входить в групу компаній Dragon Capital, завершила угоду з придбання торгово-розважального центру Smart Plaza Obolon в Києві.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Dragon Capital.

Зазначається, то вказаний ТРЦ стане п’ятим в цілому і третім в Києві об'єктом в портфелі торгової нерухомості компанії, загальна площа якого перевищила  170 тис. кв. м.

"Ми вважаємо, що розташування Smart Plaza Obolon в самому серці Оболонського району столиці та формат мікрорайонного торгового центру є його безперечними перевагами, і ми плануємо розвивати ТРЦ для залучення ще більшої кількості покупців", — сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Вартість угоди не розголошується.

Нагадаємо:

Довідка: Smart Plaza Obolon відкрився в січні 2019 року. Він розташований за адресою Оболонський проспект, 19 (поряд зі станцією метро Мінська). Площа ТРЦ складає близько 13 тис. кв. м, орендна площа — понад 9 тис. кв. м. Якірними орендарями об'єкта є Сільпо, Comfy, KFC і Євразія.

Основним інвестором Smart Plaza Obolon була компанія UDP бізнесмена, співінвестора БІЗНЕС 100 Василя Хмельницького, а девелопером – A Development Олексія Баранова.

Dragon Capital угода Smart Plaza Obolon