Компанія Томаша Фіали придбала київський ТРЦ Smart Plaza Obolon

Компанія URE Holding Limited, що входить в групу компаній Dragon Capital, завершила угоду з придбання торгово-розважального центру Smart Plaza Obolon в Києві.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Dragon Capital.

Зазначається, то вказаний ТРЦ стане п’ятим в цілому і третім в Києві об'єктом в портфелі торгової нерухомості компанії, загальна площа якого перевищила 170 тис. кв. м.

"Ми вважаємо, що розташування Smart Plaza Obolon в самому серці Оболонського району столиці та формат мікрорайонного торгового центру є його безперечними перевагами, і ми плануємо розвивати ТРЦ для залучення ще більшої кількості покупців", — сказав генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

Вартість угоди не розголошується.

Нагадаємо:

У березні 2018 року компанія Dragon Capital Investments Limited, яка входить у групу компаній Dragon Capital, завершила угоду з придбання торгово-розважального центру "Victoria Gardens" (м. Львів) у двох турецьких приватних інвесторів.

У квітні 2019 року Антимонопольний комітет України дозволив URE Holding Limited із групи компаній Dragon Capital купити акції компанії Avepero Limited (обидві – Кіпр), що забезпечує перевищення понад 50% голосів у вищому органі управління компанії.

У травні 2019 року компанія Dragon Capital продала агропромисловій компанії Wilmar International всю свою частку в компанії "Чумак".

У липні Dragon Capital через систему ProZorro придбала приміщення арт-ресторану у Львові. Це найдорожчий лот в історії міста.

Довідка: Smart Plaza Obolon відкрився в січні 2019 року. Він розташований за адресою Оболонський проспект, 19 (поряд зі станцією метро Мінська). Площа ТРЦ складає близько 13 тис. кв. м, орендна площа — понад 9 тис. кв. м. Якірними орендарями об'єкта є Сільпо, Comfy, KFC і Євразія.

Основним інвестором Smart Plaza Obolon була компанія UDP бізнесмена, співінвестора БІЗНЕС 100 Василя Хмельницького, а девелопером – A Development Олексія Баранова.