ЄС збільшить у 2,5 рази квоту на м'ясо птиці з України

Україна та Євросоюз підписали угоду про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За даними відомства, річна квота на м'ясо птиці та переробленого м'яса птиці буде поступово збільшена в 2,5 рази.

Зміни вступлять в силу після їх ратифікації парламентами України і ЄС.

Нагадаємо:

Станом на 22 липня Україна повністю використала квоти на безмитний експорт агропродовольчої продукції до Євросоюзу за 9-ма групами товарів.

За підсумками січня-червня 2019 року Україна експортувала агропродукції на $10,3 млрд, що на $1,6 млрд більше (або на 18,6%) порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

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