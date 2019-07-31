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Ср., лип.
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ЄС збільшить у 2,5 рази квоту на м'ясо птиці з України

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Україна та Євросоюз підписали угоду про збільшення квоти для українських експортерів м'яса птиці, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

За даними відомства, річна квота на м'ясо птиці та переробленого м'яса птиці буде поступово збільшена в 2,5 рази.

Зміни вступлять в силу після їх ратифікації парламентами України і ЄС.

Нагадаємо:

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Євросоюз квоти м'ясо птиці