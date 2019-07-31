АМКУ анонсував розгляд справи щодо азотних заводів Фірташа

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Йдеть про чотири компанії групи: ПАТ "Азот", ПрАТ "Сєвєродонецьке обєднання Азот", ПрАТ "Рівнеазот" і ТОВ "НФ Трейдінг Україна".

"Розслідуванням АМКУ встановлено, що учасники Групи, займаючи монопольне становище на ринку у 2014−2017 роках, зловживали ним", — заявили у Комітеті.

Зокрема, за даними АМКУ, компанії вдавались до:

- внутрішньогрупового перепродажу природного газу, що міг призвести до завищення ціни реалізації добрив споживачам у 2014−2015 роках;

- зупинки виробництва добрив заводами "Азот", "Сєвєродонецьке обєднання Азот", "Рівнеазот" у березні 2017 року, хоча "НФ Трейдінг Україна" отримало передоплату за них.

Також зазначено, що Група протягом 4 місяців не відновила виробництво і не забезпечеила добривами аграріїв в період весняно-польових робіт.

В АМКУ нагадали, що за вказані порушення законом України про захист економічної конкуренції передбачено застосування відповідних санкцій.

Нагадаємо, у червні в АМКУ повідомили, що встановили факти ймовірного зловживання монопольним становищем азотними заводами, які входять до Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа.