Заводу Коломойського не дали повторно заблокувати тарифи "Укренерго"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив "Нікопольському заводу феросплавів" (НЗФ) у задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКП, якою затверджено новий тариф на послуги з передачі електричної енергії "Укренерго" з 1 серпня 2019 року.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

«У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб’єкта владних повноважень (Постанови НКРЕКП від 12.07.2019 №1411 — ред.) та порушення прав або інтересів заявника таким рішенням», — йдеться в ухвалі Окружного адмінсуду Києва.

Нагадаємо:

1 липня в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.

Наприкінці червня Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання "Нікопольського заводу феросплавів", що належить олігарху Ігорю Коломойському, та призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго".

В "Укренерго" заявили, що через вказане рішення суду виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії не зможуть отримати свою компенсацію і це призведе до колапсу на енергоринку.

12 червня НКРЕКУ ухвалила нову постанову, знизивши на 10% тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії з 1 серпня 2019 року — до 312,14 грн / МВт-год.

Через блокування судом тарифів компанії в липні 2019 року "Укренерго" працює за єдиним тарифом (57,4/МВт∙год), встановленим постановою від 12 грудня 2018 року ще до старту нової моделі ринку електроенергії. Цей тариф не покриває витрати "Укренерго" на виконання своїх функцій в новому ринку електроенергії. Зокрема, відсутні кошти на купівлю послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми та компенсації витрат держпідприємству "Гарантований покупець" на купівлю електроенергії ВДЕ за "зеленим" тарифом. Блокування тарифу компанії лише за липень призвело до дефіциту фінансування її витрат у розмірі 2,4 млрд грн.

22 липня "Нікопольський завод феросплавів" знов звернувся з позовом до суду про скасування нового тарифу "Укренерго".

29 липня держпідприємство "Гарантований покупець" повідомило, що направило до Господарського суду Києва позов про стягнення з "Укренерго" авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

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