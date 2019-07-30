Названо три фактори, які дозволяють компаніям залучати найкращі кадри

Міжнародна консалтингова компанія Reputation Institute представила новий інструмент виміру репутації роботодавців — Employer RepTrak® — і назвала головні фактори, які дозволяють виграти боротьбу за талановитих фахівців.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Employer RepTrak® — це новий інструмент управління, розроблений компанією Reputation Institute для визначення факторів, що впливають на вибір місця роботи талановитими фахівцями.

Ця унікальна модель виміру репутації компанії як роботодавця включає в себе наступні фактори: систему винагороди, лідерство на ринку, якість продукції і відповідальність, робоче середовище та професійний розвиток.

"Ця модель допоможе HR-департаменту зрозуміти, як використовувати репутацію своєї компанії для залучення кращих кадрів", — кажуть розробники інструменту.

Так, провідним чинником, що впливає на бажання працювати в компанії, експерти назвали якість вироблених продуктів і послуг.

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Другий важливий аспект — рівень корпоративного громадянства, що визначає активність компанії в області вирішення суспільно важливих питань, її образ соціально відповідальної організації.

Третім за важливістю драйвером, що дозволяє залучати більшу кількість талантів, є прихильність до інновацій. Саме цей параметр формує образ націленої на майбутнє компанії, готової до важливих змін. Більшість працівників хочуть бути частиною динамічної і сучасної компанії.

Експерти Reputation Institute вказують на існування надзвичайно конкурентного ринку праці, на якому боротьба за талановитих фахівців стає одним із головних завдань. Ставлення до провідних компаній як до роботодавців залишається середнім, що зобов'язує їх шукати додаткові стимули для залучення персоналу. Єдиними з вивчених компаній, які отримали високу оцінку як роботодавців, стали Google, Cisco і Amazon.com.

Змінюється також роль HR-лідерів, які стають в сучасних умовах все більш дата-орієнтованими.

Крім того, автори дослідження дійшли висновку, що:

Компанії з негативною репутацією несуть на 10% більше витрат на підбір персоналу;

50% фахівців стверджують, що ніколи не працюватимуть на компанію з поганою репутацією;

84% працівників великих компаній готові змінити своє місце роботи заради підприємства з більш високим рівнем репутації.

"З огляду на велику конкуренцію на глобальному ринку праці, високі витрати на підбір персоналу і наявність малокваліфікованих працівників, залучення і утримання кращих фахівців є внутрішнім пріоритетом для компаній у всьому світі. Підвищення ефективності компанії в залученні талантів скорочує витрати на рекрутинг і час, необхідний для їх залучення", — зазначають експерти.