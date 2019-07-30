В Україні з`явиться конкурент Glovo та UberEats

Міжнародна компанія Menu Group оголосила про покупку українського сервізу з доставки їжі Eda.ua, який до цього часу належав литовській Foodout Group.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу компанії.

"На сьогоднішній день обсяг ринку доставки готової їжі в Україні становить близько 10-15 млрд грн, він росте стрімко — мінімум на 20% в рік. У найближчі два роки ми маємо намір вкласти в розвиток українського проекту як мінімум 100 млн грн. В Україні ми дотримуватимемося гібридної моделі бізнесу — самостійно доставляти замовлення готової їжі в 10 містах України під нашим фірмовим брендом menu.ua, а також працювати як агрегатор в 29 містах", — розповів керівник Menu Group Ваган Керобян.

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Нову службу доставки компанія планує запустити вже цієї осені.

Наразі Menu Group об'єднує служби доставки їжі в Вірменії, Грузії та Білорусі. До кінця року компанія планує вийти на показник GMV в розмірі $35 млн і досягти планової виручки в $10 млн.

Таким чином, в Україні – після Glovo і UberEats – з’являється ще один міжнародний гравець, який надає послуги доставки готової їжі з кафе і ресторанів.