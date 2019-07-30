Американська компанія хоче судитися з урядом через конкурс на розробку «Дельфіна»

Американська компанія Frontera Resources планує оскаржити в суді результати конкурсу на умовах спільного розподілу продукції (СРП) на розробку вуглеводневої ділянки «Дельфін» на шельфі Чорного моря, якщо його затвердить Кабінет міністрів України.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на заяву компанії.

У Frontera вважають, що процес підготовки конкурсу та його проведення йдуть в розріз з міжнародною практикою та порушують українське законодавство.

У компанії зазначили, що на участь в конкурсі було подано заяви від чотирьох компаній. Однак міжвідомча комісія порушила процедуру проведення конкурсу, зокрема оцінки заяв учасників, визначену законом України «Про угоди про розподіл продукції». За даними ЗМІ, саме через ці порушення законодавства один з учасників конкурсу — Caspian Drilling International, що належить Азербайджанській національній компанії SOCAR, зняв свою заяву з розгляду.

Також зазначається, що комісія мала направити Кабміну висновки про визначення переможця конкурсу не пізніше 13 липня 2019 року, але порушила ці терміни.

«Якщо конкурс СРП на ділянку Дельфін не буде анульований, Frontera Resources залишає за собою право звернутися до суду. На наш погляд, процес підготовки конкурсу та його проведення йдуть в розріз з міжнародною практикою», — заявив CEO компанії Заза Мамулайшвілі.

Нагадаємо, що саме Frontera Resources була ініціатором розробки ділянки «Дельфін» на умовах угоди про розподіл продукції (УРП). Після цього, 12 квітня 2019 року, Кабінет міністрів оголосив конкурс на розробку вуглеводнів в межах ділянки «Дельфін». Термін дії угоди — 50 років.

26 липня стало відомо, що конкурс на розробку цієї ділянки виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми Росії Іллі Пономарьова. Однак прем'єр-міністр Володимир Гройсман запропонував оголосити новий конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря, оскільки попередній конкурс не виправдав очікувань.

Довідка: Frontera Resources — приватна компанія з видобутку нафти і газу, заснована у 1996 році і розташована в Х'юстоні (штат Техас, США). З моменту заснування компанія інвестувала в нафтогазові проєкти по всьому світу, виявила і підтвердила запаси більше 14 млрд барелів нафти і більше 30 трлн кубічних футів газу.