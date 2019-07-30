Українська компанія інвестує 6 млн євро у будівництво фабрики в Литві

Один з лідерів виробництва корму для домашніх тварин компанія "Кормотех" розпочинає будівництво фабрики корму для собак і кішок у Кедайняйській вільній економічній зоні в Литві.

Про це повідомили в компанії Baltic Engineers, яка керує будівництвом, інформує БІЗНЕС з посиланням на портал Delfi.

У будівництво об`єкту планується інвестувати близько 6 млн євро. На фабриці працюватимуть близько 20 співробітників адміністрації та 70 робітників на виробництві.

Завершити будівництво планується на початку 2020 року. Площа фабрики становитиме 4500 кв. метрів.

Довідка: Компанія "Кормотех" створена 2003 року у Львові. Вона входить до топ-3 вітчизняних виробників корму для кішок і собак. Потужності компанії представлені двома високотехнологічними заводами, які розташовані в екологічно чистій зоні в селі Прилбичі на Львівщині. Продукція "Кормотеху" експортується до 19 країн.