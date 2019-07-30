Українка потрапила до Топ-5 жінок-підприємців за версією ООН

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт ASU.

Українка керує освітніми проектами, які включають в себе безкоштовну онлайн-платформу для навчання вчителів з бідних районів. «Танцюю від радості і ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в ТОП-5 жінок-підприємців року! Така у них є відзнака для жінок усього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше», — поділилася Литвин своїми враженнями у Facebook.

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Крім того, до Топ-5 рейтингу увійшли: засновниця компанії Water Access Rwanda Крістель Квізера з Руанди, керівник школи самозахисту SheFighter в Йорданії Ліна Халіфе, автор програми Digital Awareness Карла Руїс Кофіньйо з Гватемали і засновниця організації 412 Food Rescue американка Леа Лізарондо.