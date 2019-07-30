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Ср., лип.
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Українка потрапила до Топ-5 жінок-підприємців за версією ООН

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Очільниця громадської організації «Освіторія», засновниця Новопечерської школи Зоя Литвин увійшла до Топ-5 жінок-підприємців 2019 року за версією рейтингу WE Empower UN SDG Challenge.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт ASU.

Українка керує освітніми проектами, які включають в себе безкоштовну онлайн-платформу для навчання вчителів з бідних районів. «Танцюю від радості і ділюся приємною новиною: ООН мене внесла в ТОП-5 жінок-підприємців року! Така у них є відзнака для жінок усього світу, які роблять його кращим своєю роботою. І українська дівчина в цьому рейтингу вперше», — поділилася Литвин своїми враженнями у Facebook.

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Крім того, до Топ-5 рейтингу увійшли: засновниця компанії Water Access Rwanda Крістель Квізера з Руанди, керівник  школи самозахисту SheFighter в Йорданії Ліна Халіфе, автор програми Digital Awareness Карла Руїс Кофіньйо з Гватемали і засновниця організації 412 Food Rescue американка Леа Лізарондо.

Зоя Литвин жінки-підприємці рейтинг ООН