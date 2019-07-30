Українці вже інвестували $2,6 млн в унікальний проєкт «Промприлад.Реновація»

В Україні вже 100 приватних інвесторів долучилися до проєкту «Промприлад.Реновація», яким керує бізнесмен, співінвестор БІЗНЕС100 та співзасновник платформи «Тепле Місто» Юрій Филюк.

Про це повідомляється на сторінці проєкту у Facebook, інформує БІЗНЕС.

«Більше 2,6 млн доларів інвестицій, десятки партнерів, 15% реалізованого проєкту. А тепер і 100 приватних інвесторів. 100 людей, які повірили у Промприлад.Реновація як унікальну трансформацію заводу на інноваційний центр», — зазначили ораганізатори проєкту.

Довідка:

Проєкт «Промприлад.Реновація» — це перший в Україні приклад перетворення закинутого радянського заводу на сучасний бізнес-кластер із залученням інвестицій громадян. За прикладом проєкту UrbanSpace бізнесмен Юрій Филюк і команда взялися за значно масштабніші перетворення Івано-Франківська, і замість того, аби забудовувати місто дешевими новобудовами, почали ревіталізацію старого заводу. Презентація проєкту відбулася на початку червня 2019 року.

Завод «Промприлад» — одне із найстаріших підприємств приладобудування Галичини, розташоване у центрі Івано-Франківська. За радянських часів завод був платформою інновацій. Тут виготовляли здебільшого продукти для промисловості, але також забезпечували товарами й населення. Наприклад, тут робили парасольки, відомі на весь Радянський Союз, а також деталі для легкових авто. Товари експортували в понад 20 країн світу. У 1990-х роках завод приватизували та розпродали.

Зараз тут створюють інноваційний центр для розвитку міста в чотирьох напрямках: освіта, мистецтво, нова економіка та урбаністика. Проєкт «Промприлад. Реновація» є прикладом імпакт-інвестування. Інвестори вкладаються в соціальну ініціативу, стають співвласниками заводу та отримують дивіденди. Упродовж реконструкції частка кожного інвестора зростає. На заводі поетапно відбувається перебудова під офісні приміщення, лабораторії, майстерні, виставковий та розважальний центри, готель та хостел, фермерський ринок, ресторани.