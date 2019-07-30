Американський бізнес сказав, що стримує інвестиції в український ІТ-сектор

Представники американського бізнесу серед головних проблем роботи в Україні назвали обшуки в ІТ-компаніях та оподаткування в ІТ-галузі.

Про це йшлося на зустрічі радника президента України Михайла Федорова з представниками Американської торговельної палати в Україні, де він представив цифровий план дій, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт глави держави.

«Розвиток цифрової економіки має стати пріоритетом № 1 для України. Ми зобов’язані здійснити цифрову трансформацію наявних галузей економіки та створити сприятливі умови для появи нових. Інакше ризикуємо відстати від провідних економік світу назавжди. Спільно з профільним бізнесом і громадськістю ми визначили чіткі завдання та цілі до 2024 року, – наголосив Федоров.

Він зазначив, що Україна зацікавлена у залученні можливостей членів Американської торговельної палати до розвитку спільних проєктів у сфері широкосмугового Інтернету, електронної ідентифікації тощо.

У свою чергу, представники американського бізнесу звернули увагу на проблемні питання роботи в Україні, зокрема на обшуки в ІТ-компаніях, оподаткування ІТ-галузі та доступ до інфраструктури для розміщення телекомунікаційного обладнання провайдерів.

Також вони заявили про необхідність розвитку мобільного та фіксованого широкосмугового Інтернету, електронного суду та ухвалення пріоритетних законопроєктів, необхідних для ІТ-галузі.

В Офісі президента пообіцяли опрацювати ці пропозиції для залучення американських інвестицій у розвиток цифрової сфери в Україні.

Нагадаємо, китайські інвестори висловили зацікавленість в реалізації інфраструктурних та ІТ-проєктів в Україні.