Фету в Україні замінить новий сирний бренд

Українські виробники сиру фета з 2023 року змушені будуть відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.

Про це повідомляється на сторінці проєкту "Географічні зазначення в Україні" у Facebook, інфомує БІЗНЕС.

Зазначається, що фету в Україні виробляють близько 20 великий і малих підприємств. «Але з 2023 року від цієї назви, яка є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися», – йдеться у повідомленні.

Проєкт разом із представниками Мінагрополітики, торговельних мереж та виробниками вже почали вивчати досвід інших країн та планують розробити продуктове досьє й нову назву продукту.

Тож ребрендинг фети в Україні може призвести до появи нового українського бренду.

Довідка: Фета — традиційний грецький сир білого кольору з овечого молока, з додаванням козячого. «Фета» — захищене правом ЄС зазначення на географічне походження сиру, тому фетою в ЄС може називатися лише грецький сир.