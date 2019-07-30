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Ср., лип.
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Фету в Україні замінить новий сирний бренд

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Українські виробники сиру фета з 2023 року змушені будуть відмовитися від цієї назви, адже вона є захищеним географічним зазначенням.

Про це повідомляється на сторінці проєкту "Географічні зазначення в Україні" у Facebook, інфомує БІЗНЕС.

Зазначається, що фету в Україні виробляють близько 20 великий і малих підприємств. «Але з 2023 року від цієї назви, яка є захищеним географічним зазначенням, доведеться відмовитися», – йдеться у повідомленні.

Проєкт разом із представниками Мінагрополітики, торговельних мереж та виробниками вже почали вивчати досвід інших країн та планують розробити продуктове досьє й нову назву продукту.

Тож ребрендинг фети в Україні може призвести до появи нового українського бренду.

Довідка: Фета — традиційний грецький сир білого кольору з овечого молока, з додаванням козячого. «Фета» — захищене правом ЄС зазначення на географічне походження сиру, тому фетою в ЄС може називатися лише грецький сир.

ребрендинг Сир фета