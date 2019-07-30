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Ср., лип.
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«Українська біржа» почала торгувати акціями Apple

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«Українська біржа» включила в біржовий список акції Apple з тікером «AAPL».

Про це повідомляється на сайті біржі, інформує БІЗНЕС.

Акції внесені до біржового списку за категорією позалістингові цінні папери. Вартість однієї акції при купівлі складає 5003 грн за акцію, під час продажу – 6666 грн.

Згідно з даними NASDAQ, станом на 29 липня котирування акцій Apple зросли на 1,5% та коштували $209,23 за шт.

Всього до біржового списку внесено три акції іноземного емітента, дві – компаній з основними активами в Україні: MHP («Миронівський хлібопродукт») та Ukrproduct Group і Apple.

Нагадаємо, що законодавча можливість торгувати іноземними акціями та облігаціями в Україні з'явилася у брокерів у лютому 2018 року. Такий формат припускає, що українська компанія купує на іноземній біржі потрібний актив, а потім реєструє його на рахунку в Нацдепозітарії.

У березні поточного року акції Apple були допущені до обігу в Україні. Першою їх завела в країну компанія "БТС Брокер".

акції Apple Українська біржа