Львів долучився до платформи, що дозволяє швидко відкрити бізнес

Львів долучився до платформи #StartBusinessChallenge , яка дозволяє швидко відкрити власний бізнес.

Про це повідомляє Офіс ефективного регулювання у Facebook, інформує БІЗНЕС.

«Львів нарешті приєднався до нашої платформи #StartBusinessChallenge і став уже 21 містом, де вікрити власний бізнес тепер не челендж», — йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, з 9 липня на порталі "Онлайн будинок юстиції" запрацював новий сервіс, який дозволляє реєструвати ТОВ, а також низку інших послуг в режимі онлайн, без складних бюрократичних процедур.

Довідка: #StartBusinessChallenge — це унікальний інформативний сервіс із покроковими інструкціями для відкриття бізнесу. Тут можна знайти детальну інформацію про дозвільну документацію, що необхідні для відкриття бізнесу.

На платформі зібрано більше 100 кейсів у найрізноманітніших сферах.

Особистий кабінет користувача дозволяє відстежити прогрес своєї реєстрації та інформацію про такі процедури, як реєстрація касового апарату чи підключення до електромережі.