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Китайські інвестори зацікавилися українськими ІТ-проєктами

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Інвестори з Китаю звернулися в Український союз промисловців і підприємців (УСПП) з проханням підібрати потенційні проєкти в Україні.

Про це йшлося на зустрічі президента союзу Анатолія Кінаха з представниками Китайської асоціації підприємств, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу УСПП.

Зазначається, що китайська делегація була представлена 10 інвесторами з різних галузей, серед яких директори компаній Shandog Kunlun Road and Bridge Engineering Co. Ltd., Zhuhai Henglong Real Estate Co. Ltd., Tongling Huacheng та інші.

Вони висловили зацікавленість, в першу чергу, в інфраструктурних та ІТ-проєктах. «Поле для реалізації інвестиційних проектів насправді дуже широке. Перш за все, це інфраструктура, сфера енергозбереження, утилізації побутових відходів тощо», – сказав Кінах.

Він додав, що український бізнес може також запропонувати партнерам вигідні проєкти в транспортному машинобудуванні, авіабудуванні, а також ракетно-космічній сфері.

Сторони домовилися обмінюватися діловою інформацією, а в УСПП пообіцяли посприяти китайській стороні в знаходженні цікавих проєктів.

Нагадаємо, у липні китайські бізнесмени висловили бажання інвестувати в проєкти в Миколаївському порту.

Китай інвестиції ІТ-проєкти