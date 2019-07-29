Дубілет анонсув запуск першого «пілоту» з протидії контрабанді

З 1 серпня в Україні планують запустити перший пілотний проєкт з протидії контрабанді.

Про це розповів співзасновник Monobank, радник в.о. голови СБУ Дмитро Дубілет у інтерв'ю theБабелю, інформує БІЗНЕС.

«Це буде стосуватися так званих «консолідованих вантажів», коли в одному контейнері багато різних найменувань. Зараз там цікава ситуація: такий тип вантажів легально майже неможливо ввезти в Україну — недостатньо чітко виписана процедура», — сказав Дубілет.

Говорячи про рейдерство, головною проблемою він назвав незаконні реєстраційні угоди, які проводять без відома власника. «Ніхто це не контролює, немає бек-офісу, який за правилом «двох рук» перевіряє цю угоду, немає повідомлення власникові», — каже Дубілет.

Його команда має намір працювати разом з Бюро кредитних історій, в якого є контактні дані.

«Ми спробуємо добитися, щоб перед кожною угодою власник отримував повідомлення і міг сказати «о, почекайте, щось тут не так». Це нетривіальне завдання, тому що у нашої держави немає нормальних реєстрів, немає нормальних контактних даних і так далі», — зазначив радник глави СБУ.

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