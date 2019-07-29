«Гарантований покупець» позивається до «Укренерго» і просить допомоги президента

Державне підприємство «Гарантований покупець» направив до Господарського суду Києва позов про стягнення з НЕК «Укренерго» авансового платежу в розмірі 1,58 млрд грн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу держпідприємства.

Зазначається, що причиною позову стало невиконання з боку «Укренерго» своїх зобов'язань по оплаті «Гарантованому покупцеві» послуги щодо забезпечення збільшення частки виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів роботи нового енергоринку.

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«Зі старту роботи нового ринку електроенергії оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з «Гарантованим покупцем», — заявили на держпідприємстві.

Крім того, «Гарантований покупець» звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського, Кабінету Міністрів України та Вищої ради правосуддя з проханням допомоги у розв’язанні цієї проблеми.

«Законом «Про ринок електричної енергії» держава Україна гарантувала, що гарантований покупець буде купувати всю електричну енергію, вироблену на об’єктах електроенергетики з альтернативних джерел за «зеленим» тарифом…Суддя Смолій І.В. своєю ухвалою фактично скасував гарантії, надані державою інвесторам в українську «зелену» енергетику в частині купівлі та оплати нашим підприємством електричної енергії за «зеленим» тарифом», – зазначено у листі.

На підприємстві попереджають, що таке неправомірне рішення може негативно вплинути на інвестування в економіку України. «Просимо Вас, Володимире Олександровичу, як гаранта Конституції України, вжити заходів щодо дотримання та виконання наданих Ваших гарантій щодо захисту інвестицій в економіку України та забезпечення передбачених Конституцією України засад судочинства», — йдеться в листі.

Нагадаємо:

1 липня в Україні запрацювала нова модель ринку електроенергії. Ціни на електроенергію більше не встановлює державний регулятор НКРЕКП: відтепер виробники продають свій товар за двосторонніми контрактами на вільному ринку.

Наприкінці червня Окружний адмінсуд Києва задовольнив клопотання «Нікопольського заводу феросплавів», що належить олігарху Ігорю Коломойському, та призупинив постанови НКРЕКП про встановлення на друге півріччя 2019 року тарифів для оператора системи передачі електроенергії НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» заявили, що через вказане рішення суду виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії не зможуть отримати свою компенсацію і це призведе до колапсу на енергоринку.

Незабаром НКРЕКУ ухвалила нову постанову, знизивши на 10% тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії з 1 серпня 2019 року — до 312,14 грн / МВт-год.

22 липня «Нікопольський завод феросплавів» знову звернулося з позовом до суду про скасування нового тарифу «Укренерго».