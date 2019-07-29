Україна готується до найгіршого газового сценарію

Про це заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує БІЗНЕС.

«Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться. Тому готуємось, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту», — сказав Герус.

Він зазначив, що європейські компанії зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад. «Приватні трейдери також закачують газ в ПГС для того, щоби його продавати взимку», — додав Герус.

Представник президента також повідомив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з «Газпром» стосовно транзиту і закупівель газу. «Тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено по ціні хабу без всіляких плюсів», — сказав Герус.

Водночас «Укртрансгаз» повідомляє, що станом на 27 липня українські підземні сховища заповнені на 50% — там зберігається 15,55 млрд кубометрів газу.

Імпорт газу на цю дату склав 65,9 млн кубометрів, надходження від газовидобувних підприємств України — 54,6 млн.

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