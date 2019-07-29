Україна готується до найгіршого газового сценарію

Україна має бути готовою до найгіршого сценарію — припинення транзиту російського газу українською територією.
Про це заявив представник президента у Кабміні Андрій Герус в інтерв'ю «РБК-Україна», інформує БІЗНЕС.
«Якщо ти готовий до найгіршого сценарію, то він, швидше за все, не відбудеться. Тому готуємось, щоб мати максимально повні газосховища і за рахунок цього ресурсу проходити зиму без транзиту», — сказав Герус.
Він зазначив, що європейські компанії зараз закачують газ в українські газосховища, умовно його продають і через рік викуповують назад. «Приватні трейдери також закачують газ в ПГС для того, щоби його продавати взимку», — додав Герус.
Представник президента також повідомив, що найближчим часом будуть відновлені переговори з «Газпром» стосовно транзиту і закупівель газу. «Тому що у нас є рішення Стокгольмського арбітражу, згідно із яким 5 мільярдів кубометрів газу має бути закуплено по ціні хабу без всіляких плюсів», — сказав Герус.
Водночас «Укртрансгаз» повідомляє, що станом на 27 липня українські підземні сховища заповнені на 50% — там зберігається 15,55 млрд кубометрів газу.
Імпорт газу на цю дату склав 65,9 млн кубометрів, надходження від газовидобувних підприємств України — 54,6 млн.
Нагадаємо:
- Контракт на транзит російського газу через територію України закінчується 31 грудня 2019 року.
- У травні 2019 року голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в січні 2020 року Росія може спробувати створити штучну газову кризу в Україні.
- Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Росія хоче укласти з Україною короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти час для завершення будівництва газопроводів в обхід української ГТС.