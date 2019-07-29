Суд визнав «Амстор» банкрутом

Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом ТОВ «Амстор» і відкрив ліквідаційну процедуру терміном на один рік.

Відповідне рішення суд ухвалив 23 липня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Finbalance.

Як зазначається, 13 лютого Центральний апеляційний госпсуд включив до реєстру вимог кредиторів компанії вимоги «Укрексімбанку» (124,6 млн грн), ПУМБ (120,5 млн грн), ФК «Авуар-Сервіс» (918,7 млн грн).

Окремо до реєстру внесені вимоги, забезпечені заставою майна боржника: «Укрексімбанку» — 1,52 млрд грн; ПУМБ — 1,74 млрд грн; «Авуар-Сервісу» — 106,9 млн грн.

21 травня 2019 року Госпсуд Дніпропетровської області визнав «Амстор-Інвест» банкрутом і відкрив на рік процедуру ліквідації. У квітні в рамках цієї справи суд вніс зміни до реєстру вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги «Укрексімбанку» на 1,15 млрд грн як забезпечені заставою (іпотекою).

Довідка: ТОВ «Амстор» (Донецьк) — велика роздрібна торговельна мережа, що складається з магазинів форматів «супермаркет», «гіпермаркет», «торговельний центр», Cash & Carry. Перший магазин відкрився у 2003 році у Донецьку. У 2014 році торговельна мережа «Амстор» вже налічувала 38 супермаркетів і гіпермаркетів у 7 регіонах, переважно на сході України.

Засновником мережі «Амстор» був український бізнесмен Володимир Вагоровський. У 2009 році в «Амстор» зайшов бізнесмен Вадим Новинський на тлі перевантаженості мережі боргами.

На початку 2015 року між «Смарт-Холдингом» Новинського і одним з міноритаріїв «Амстора» Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) почався корпоративний конфлікт. У жовтні 2015 року суд визнав торгову мережу банкрутом.