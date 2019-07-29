У Зеленського заявляють, що запуск енергоринку спровокував рекордне подорожчання електрики для бізнесу

Представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус негативно оцінює результати впровадження нової моделі ринку електричної енергії, що призвело до стрімкого подорожчання цін на електроенергію для бізнесу.

Про це він заявив у інтерв'ю «РБК Україна», передає БІЗНЕС.

Зокрема, Герус зазначив, що у липні ціни на електрику для бізнесу зросли на 25%, що є найбільшим одноразовим зростанням ціни е/е за 25 років.

«Я не прихильник «паперових реформ», реформ в презентаціях і на Facebook. Ми робимо реформи не для Європи, Америки чи МВФ, ми робимо реформи для України. Реформи мають приносити користь резидентам України в реальному житті: бізнесу та населенню. У нас же ціни у липні зросли на 25%, це найбільше одноразове зростання ціни е/е за 25 років із зрозумілими наслідками для інфляції та економіки. Тобто це не питання енергетики, це питання економіки. Ми ж не хочемо скотитися у примітивну економічну модель, де щось у землі вирощується і вивозиться, або із землі викопується і вивозиться?», — сказав представник президента.

Він також додав, що за легкістю приєднання до мереж Україна перебуває на 120 місці в світі. «Які ж наші конкурентні переваги перед, наприклад, Словаччиною, Чехією чи Польщею? Чому саме в Україні будувати заводи і щось переробляти у продукти із вищою добавленою вартістю? На ці питання треба дати чесну відповідь», — сказав Герус.

За його словами, команда президента Володимира Зеленського зараз шукає шляхи, «як це подорожчання електроенергії можна частково відмотати назад».

«Від сьогоднішнього рівня ціну електроенергії можна зменшити, на мою думку, мінімум на 10%. Ніяких пільг ні для кого, але ціна має бути справедливою, щоби не збиралася додаткова рента, яка потім певним монополіям іде у вигляді надприбутків. Спілкуємося із експертами USAID, міністерством і НКРЕКП. Думаю, що найближчим часом вийдемо на рішення», — переконаний представник глави держави.

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