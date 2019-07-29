В Україні з`явиться національний веб-портал для експортерів

Мінекономрозвитку України спільно з Офісом з просування експорту запрошують компанії, що спеціалізуються на розробці складних архітектурних веб-рішень, взяти участь у тендері на розробку Національного експортного веб-порталу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу міністерства.

«Національний експортний веб-портал стане дієвою інформативною платформою підтримки українських експортерів та розвитку бізнес-середовища з безоплатним доступом», — зазначили в Мінекономрозвитку.

Портал міститиме дані про зовнішні ринки щодо умов та процедур доступу до них товарів і послуг, а також доступ до інструментів пошуку партнерів, розвитку компетенцій, бізнес-можливостей та інше.

Наголошується, що це перший проект такого масштабу, де у найбільш повному та постійно оновлюваному обсязі будуть висвітлені актуальна інформація і дані за принципом «Єдиного вікна».

Проєкт реалізується за фінансової підтримки уряду Німеччини через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) — в рамках імплементації Експортної стратегії України.

Компанії можуть подати свої заявки на участь у тендері до 15 серпня 2019 року.

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